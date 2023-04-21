В Суджанском районе Курской области сбит беспилотник

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

В Суджанском районе Курской области сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Наши пограничники сбили вражеский беспилотник в Суджанском районе. Это все, что от него осталось. Спасибо, парни!" – написал глава Курской области.

Ранее Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал трактор-погрузчик в Курской области. Чрезвычайное происшествие случилось, когда трактор проводил работы на фортификационных сооружениях около села Гурьево в Суджанском районе. Глава региона уточнил, что водитель транспортного средства при атаке БПЛА не пострадал.

До этого инцидент с БПЛА украинских вооруженных сил произошел в Брянской области. Там летательный аппарат упал на территорию частного жилого дома в Клинцах. Объект нанес повреждения жилому и выбил стекла.

