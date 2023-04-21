Украинский беспилотник атаковал трактор-погрузчик в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал трактор-погрузчик в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в момент, когда трактор проводил работы на фортификационных сооружениях около села Гурьево в Суджанском районе.

"Дрон-камикадзе нанес повреждения строительной технике", – сообщил Старовойт.

Водитель транспортного средства при атаке БПЛА не пострадал.

До этого об инциденте с беспилотником ВСУ также сообщили в Брянской области. Там летательный аппарат упал на территорию частного жилого дома в Клинцах. Объект нанес повреждения жилому и выбил стекла.

