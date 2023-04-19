Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области

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Упавший беспилотник нашли в лесополосе в Щекинском районе Тульской области. Об этом сообщается на сайте комитета по региональной безопасности.

По данным местных властей, БПЛА не имеет каких-либо опознавательных знаков, а также ведомственной принадлежности. В комитете подчеркнули, что дрон не несет угрозы безопасности местным жителям и инфраструктуре региона. На территории, где обнаружили упавший БПЛА, работают оперативные службы.

26 марта стало известно, что украинская сторона попыталась осуществить атаки в Тульской области дроном типа "Стриж" (Ту-141). БПЛА ликвидировали с помощью российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

После атаки были повреждены 10 частных домов, в шести многоквартирных зданиях выбило стекла в подъездах. Кроме того, травмы получили три человека.