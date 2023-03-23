Рогов назвал терактом взрыв в Мелитополе

Фото: телеграм-канал Readovka

Взрыв в Мелитополе является терактом, к которому причастны спецслужбы Украины, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Это, безусловно, теракт, за которым стоят украинские спецслужбы. Режим (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) Зеленского в очередной раз показал свою террористическую сущность. Они, не скрывая, радуются, взрывая людей, которые восстанавливают мирную жизнь в городе", – передает РИА Новости его слова.

Рогов уверен, что украинские спецслужбы пытаются таким образом напугать мирных жителей освобожденного региона.

В настоящее время специалисты работают на месте случившегося. Выяснилось, что инцидент произошел недалеко от пожарной части.

В свою очередь, экстренные службы рассказали RT, что пострадавший сотрудник полиции находится под наблюдением врачей и его жизни ничего не угрожает. В результате происшествия мужчина получил минно-взрывную травму ноги.

Звук взрыва услышали утром в четверг, 23 марта, в Мелитополе Запорожской области. Жителей города призвали сохранять спокойствие.

Рогов уточнил, что громкий взрыв был слышен в разных частях города примерно в 07:40.

Главное управление МВД по Запорожской области сообщило об одном пострадавшем.



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