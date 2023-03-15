В Купянске Харьковской области прогремело несколько взрывов – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Купянске Харьковской области прозвучало несколько взрывов вечером во вторник, 14 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Помимо этого, в этом регионе была объявлена воздушная тревога в 21:08 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе, в районе Кировского рынка, взорвался автомобиль. Позже стало известно, что пострадавший в результате случившегося глава муниципального транспортного предприятия Иван Ткач скончался.

Мэр Мелитополя Галина Данильченко заявила, что организаторы этого теракта ответят по всей строгости закона. Произошедшее Данильченко назвала "вероломной террористической атакой", в которой погиб ее коллега.

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