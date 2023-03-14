Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Два человека пострадали при взрыве автомобиля в Мелитополе в районе Кировского рынка, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"По уточненным данным, пострадали два человека: мужчина и женщина. Они госпитализированы", – заявил он.

Член главного совета администрации региона уточнил, что сила взрыва, уничтожившего автомобиль, составила около 1 килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

По словам Рогова, подрыв осуществили при помощи самодельного взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что власти Киева приказали увеличить интенсивность обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) с целью помешать работе персонала станции по ее восстановлению.

Главной задачей киевских властей является подключение Каховской ГЭС к энергосети Украины для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области.



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