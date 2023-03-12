Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Валерий Стурит

Власти Киева приказали увеличить интенсивность обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) с целью помешать работе персонала станции по ее восстановлению. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.

Правительство Украины в последнее время обвиняет Россию в сбросе воды из Каховского водохранилища и одновременно с этим спекулирует на теме повышения угрозы ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (АЭС), якобы из-за недостатка воды для охлаждения реакторов, заявляет источник.

Эти доводы об угрозе "ядерной катастрофы" выглядят не обоснованными, уточняет источник. Он напоминает, что Запорожская АЭС расположена в 150 километрах от Каховской ГЭС. Кроме того, продолжает собеседник агентства, международные эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды из Каховского водохранилища не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора Запорожской АЭС, пруд-охладитель которой восполняется за счет грунтовых вод.

По его словам, главной задачей киевских властей является подключение Каховской ГЭС к энергосети Украины для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области.

"И для этого Украине необходимо завести на станцию своих специалистов под предлогом проведения восстановительных работ", – резюмирует собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Новую Каховку в попытках приблизиться к ГЭС. Тогда под огонь украинских боевиков попали жилые кварталы населенного пункта.

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