Сальдо заявил, что Каховскую ГЭС защитили от обстрелов ВСУ

Фото: ТАСС/Валерий Стурит

Каховскую ГЭС защитили от атаки ВСУ, сейчас угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра нет. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

На станции организованы сменные бригады, которые охраняют ГЭС. Известно, что объект расположен на линии боевого соприкосновения.

"Хотя сейчас станция вырабатывает электроэнергию в основном только для своих нужд, она выполняет и другую важнейшую функцию – регулирует всю мелиоративную систему южной части Херсонщины и Крыма, входящую в пятерку крупнейших в мире таких систем. Даже зимой вода по Северо-Крымскому магистральному каналу самотеком доходит до Джанкоя", – цитирует Сальдо РИА Новости.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что ВСУ хотят начать форсировать Днепр. Об этом свидетельствует искусственное обмеление реки, которая, по его совам, обмельчала. Рогов заявил, что Украина начала перекрывать затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях.

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