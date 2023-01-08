В ДНР заявили о повреждении двух ТЭС после обстрела со стороны ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Украинские войска нанесли удары по населенным пунктам Новый свет и Зугрэс в Донецкой Народной Республике, в результате обстрелов повреждения получили две тепловые электростанции. Об этом сообщается в телеграм-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Населенный пункт Новый свет: – зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Населенный пункт Зугрэс: – зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС", – говорится в заявлении.

Также в результате обстрела ВСУ Еленовки было повреждено здание, в котором расположен автомагазин.

Накануне ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО в сторону Макеевки в ДНР. Также над Северным молом в районе Севастопольской бухты силами российской ПВО был сбит украинский беспилотник.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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