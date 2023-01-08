Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

В подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на воскресенье прогремела серия взрывов, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"<...> в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум четырех взрывах", – написал он в своем телеграм-канале.

Позднее Рогов сообщил, что в Запорожье прогремела еще одна серия взрывов. Удары, по его словам, были нанесены по военным объектам и объектам инфраструктуры, которые используют украинские военные.

С 12:00 6 января до 24:00 7 января по поручению Владимира Путина по всей линии боевого соприкосновения был объявлен режим прекращения огня.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России, заявив, что Москва будет использовать режим тишины для усиления своих позиций на линии фронта.

Накануне ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО в сторону Макеевки в ДНР. Также над Северным молом в районе Севастопольской бухты силами российской ПВО был сбит украинский беспилотник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!