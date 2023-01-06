Россия ввела режим прекращения огня в зоне СВО

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Россия ввела режим прекращения огня в зоне специальной-военной операции. Соответствующее поручение накануне Владимир Путин дал министру обороны Сергею Шойгу.

"В войска отданы указания ввести на 36 часов – с 12:00 6 января до 00:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", – заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Режим прекращения огня введен для того, чтобы православные граждане смогли посетить рождественские службы.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, заявив, что Москва будет использовать режим тишины для усиления своих позиций на линии фронта. По его словам, под предлогом рождественского перемирия РФ якобы пытается скрыть новые шаги "агрессии" на Украине.

В четверг, 5 января, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

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