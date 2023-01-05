В Госдепе заявили, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня

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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Украина должна сама принять решение о том, прекращать ли ей огонь на фоне соответствующего предложения российской стороны.

Американский политик ушел от ответа, рекомендует ли Вашингтон Киеву не прекращать боевые действия.

"Это решение, которое должна принять Украина. Я могу сказать вам, что в течение сегодняшнего дня мы находились в тесном контакте с нашими украинскими партнерами. Вы слышали, как должностные лица Украины высокого ранга уже высказали свое мнение", – передает ТАСС его слова.

Прайс также заверил, что украинские власти в ближайшее время официально сообщат, к какому решению они пришли по данному вопросу.

Министр обороны РФ Сергею Шойгу по поручению Владимира Путина отдал указание прекратить огонь на линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 6 января на 36 часов.

В свою очередь, украинские власти не поддержали предложение российской стороны о временном прекращении огня. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что РФ должна вывести свои войска.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия не оставит без ответа провокационные действия украинских сил в период временного прекращения огня. Он также подчеркнул, что ВС РФ не позволят противнику занять более выгодные позиции.

Путин поручил ввести режим временного прекращения огня в зоне спецоперации

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