Шойгу отдал указание ввести режим прекращения огня на линии соприкосновения с 6 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал указание прекратить огонь на линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 6 января.

"В соответствии с поручением президента РФ министром обороны в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", – уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Владимир Путин дал соответствующее поручение. В указании главы государства отмечалось, что Кремль призывает украинскую сторону также объявить режим прекращения огня и дать православным христианам возможность посетить рождественские службы.

До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе. Священнослужитель обратился с таким предложением ко всем вовлеченным в конфликт сторонам.

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