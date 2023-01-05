Эрдоган предложил Путину одностороннее прекращение боевых действий на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает, что боевые действия на Украине следует прекратить в одностороннем порядке. Об этом он сказал Владимиру Путину.

По его словам, подготовка к мирным переговорам должна сопровождаться "односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий".

Ранее Путин подтвердил Эрдогану открытость российской стороны к диалогу по Украине. По его словам, Киев должен выполнить ранее озвученные требования и учитывать новые территориальные реалии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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