15:11Политика
Путин заявил Эрдогану, что Россия открыта для серьезного диалога по конфликту с Украиной
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Владимир Путин подтвердил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану открытость российской стороны к диалогу по Украине, говорится на сайте Кремля.
По его словам, Киев должен выполнить ранее озвученные требования и учитывать новые территориальные реалии.
Ранее СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщали, что Эрдоган намерен повторно предложить Владимиру Путину посредничество при переговорах с Украиной.
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