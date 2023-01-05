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15:11

Политика

Путин заявил Эрдогану, что Россия открыта для серьезного диалога по конфликту с Украиной

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Владимир Путин подтвердил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану открытость российской стороны к диалогу по Украине, говорится на сайте Кремля.

По его словам, Киев должен выполнить ранее озвученные требования и учитывать новые территориальные реалии.

Ранее СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщали, что Эрдоган намерен повторно предложить Владимиру Путину посредничество при переговорах с Украиной.

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