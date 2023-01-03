Экс-помощник Трампа считает, что членство Турции в НАТО должно быть под вопросом

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Экс-помощник по нацбезопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что членство Турции в НАТО должно быть под вопросом на фоне неготовности Анкары занять жесткую антироссийскую позицию по теме конфликта на Украине.

"Членство [Турции] в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президент [Реджеп Тайип] Эрдоган (вероятно, с помощью мошенничества) будет переизбран (на выборах. – Прим. ред.)", – написал он в своей статье для издания The Daily Telegraph.

Болтон заявил, что в ближайшее время "единство и решимость" Запада будут показаны на деле. По его мнению, Финляндия и Швеция приняли беспрецедентное решение о присоединении к НАТО, Германия выразила намерение увеличить расходы на оборону, а Турция, являясь "военным партнером России", еще "не покинула ее в час нужды".

Ранее президент Турции заявил, что кризис на Украине дестабилизировал глобальную систему международных отношений и оказал пагубное влияние на многие сферы. В то же время он подчеркнул, что Анкара делает все возможное, чтобы прекратить боевые действия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Турция пока не поддержала членство Швеции и Финляндии в НАТО

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