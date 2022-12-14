Конфликт на Украине пошатнул устои глобальной системы – Эрдоган

Фото: kremlin.ru

Кризис на Украине дестабилизировал глобальную систему международных отношений. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

Во время встречи с лидерами Туркменистана и Азербайджана турецкий лидер заметил, что украинский конфликт оказал пагубное влияние на многие сферы. В то же время он подчеркнул, что Анкара делает все возможное, чтобы прекратить боевые действия.

В частности, Эрдоган предположил, что поспособствовать урегулированию может зерновая сделка, а также договоренности по обмену пленными. Он добавил, что сохраняет соответствующие контакты с президентами России и Украины.

Ранее Эрдоган пообещал оказать Украине гуманитарную помощь. В частности, он заявил, что Анкара продолжит удовлетворять гуманитарные нужды украинских граждан на протяжении тяжелых зимних месяцев.



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