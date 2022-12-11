Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

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Владимир Путин в рамках телефонных переговоров обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы двустороннего сотрудничества, зерновой коридор и меры по борьбе с терроризмом. Об этом пишет РИА Новости.

"В ходе беседы обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также были даны оценки региональным вопросам, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом", – рассказали представители президента Турции.

Эрдоган в ходе разговора с президентом РФ обратил внимание на то, что совместные усилия российской и турецкой сторон привели к осуществлению успешной доставки свыше 13 миллионов тонн зерна государствам, которые в этом реально нуждались.

По его мнению, теперь можно перейти на следующую ступень – экспорт продуктов и других товаров через зерновой коридор.

Лидеры двух стран в ходе обсуждений затронули и тему конфликта на Украине. Эрдоган пожелал, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее.

Что касается Сирии – президент Турции заявил о необходимости очистить границу от террористов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бессрочное продление зерновой сделки участниками договоренностей не обсуждалось. Он подчеркнул, что в этот раз озабоченности Москвы были учтены. Так, в ООН пообещали добиться снятия ограничений на экспорт продуктов и удобрений из РФ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев, Анкара и ООН договорились о продлении на 120 дней зерновой сделки, действие которой должно было завершиться 19 ноября. Позже эту информацию подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как отмечали турецкие СМИ, решение о продлении сделки при этом не будет распространяться на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ.



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