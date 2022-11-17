Зерновую сделку продлят на 120 дней – Зеленский

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев, Анкара и ООН приняли решение о продлении зерновой сделки на 120 дней. Об этом он сообщил в Twitter.

"Зерновое соглашение продлено на 120 дней. Украина вместе с (генеральным секретарем ООН. – Прим. ред.) Антониу Гутерришем и (президентом Турции. – Прим. ред.) Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение о глобальной борьбе с продовольственным кризисом", – написал Зеленский.

Он отметил, что украинская сторона ожидает официального оглашения этой информации от ООН и Турции.

В Турции о продлении сделки на 120 дней также сообщил телеканал TV100 со ссылкой на источники в Стамбульском координационном центре. Кроме того, по их данным, решение о продлении сделки не будет распространяться на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ.

Ранее Agence France-Presse сообщило со ссылкой на источник в Турции, что зерновая сделка будет продлена на текущих условиях на четыре месяца.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Срок соглашения истекает 19 ноября.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!