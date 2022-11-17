Зерновая сделка продлевается на текущих условиях – СМИ

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Зерновая сделка будет продлена на текущих условиях, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в Турции.

"Соглашение будет действовать на текущих условиях в течение четырех месяцев", – сказал собеседник агентства.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Срок соглашения истекает 19 ноября.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что на саммите G20 российская делегация выступила за продолжение зерновой сделки, но с условием, чтобы продукцию доставляли именно нуждающимся странам, а не западным государствам.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Москва может согласиться на продление зерновой сделки после 19 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что Россия объявит о своем решении по этому вопросу своевременно.



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