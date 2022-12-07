Путин согласился со сравнением Эрдогана гонений на русскую культуру с действиями нацистов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал сравнение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана гонений на русскую культуру в Европе с действиями нацистов, которые сжигали книги.

"Он вспомнил о том, что только нацисты в 1930-е годы прошлого века сжигали книги классиков на площадях, и сравнил эти действия нацистов с тем, что происходит в некоторых странах в отношении русской культуры сегодня", – сказал российский лидер на встрече с членами СПЧ.

Помимо этого, Путин назвал дурью попытки ограничить русскую культуру за рубежом. По его словам, подобные действия можно сравнить с поступками врагов. При этом президент задался вопросом, нужно ли России попытаться противодействовать подобному, поскольку зарубежные страны самостоятельно наносят себе ущерб.

В ходе общения с членами СПЧ Путин также заявил, что Россия намерена бороться за национальные интересы. По его словам, в случае неэффективности мирных способов, Россия задействует всевозможные.



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