Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты – Путин

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Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты и допускает его применение только для ответно-встречного удара, заявил Владимир Путин на заседании Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Об этом сообщает ТАСС.

"Стратегия наша применения средств защиты – а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, – она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара, то есть, когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ", – сказал глава государства.

При этом он признал, что угроза ядерной войны в мире нарастает. В то же время, по словам Путина, наличие у России ядерного оружия является сдерживающим фактором, который не провоцирует расширение конфликта.

"Мы не собираемся размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом сдерживающий фактор", – заявил президент.

По его словам, Россия имеет более продвинутое и современное ядерное вооружение, чем любое другое государство. При этом он подчеркнул, что РФ никогда никому его не передавала, в отличие от США, чье ядерное оружие в большом количестве размещено в Европе.

"Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем, но, естественно, своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если потребуется", – добавил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что текущая напряженность между Россией и Западом имеет некоторое сходство с Карибским кризисом 1962 года, однако в целом это две разные ситуации.

Также представитель Кремля назвал неуместным сравнение Владимира Путина с Никитой Хрущевым, возглавлявшим Советский Союз во время Карибского кризиса.

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