Посол РФ в Вашингтоне призвал США вернуть назад размещенное за рубежом ядерное оружие

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Властям Соединенных Штатов нужно вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие и ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Кроме того, [США следует] прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО", – приводит его слова РИА Новости.

Так дипломат прокомментировал публикации в американских СМИ, в которых утверждается, что Штаты могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12. Посол отметил, что эти авиабомбы приобретают стратегическое значение из-за близкого расположения к границам РФ.

Антонов подчеркнул, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для Соединенных Штатов, поскольку все российское тактическое ядерное оружие находится в централизованных хранилищах на территории РФ.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Джо Байден пытается сохранить в информационном пространстве тему возможного использования Россией ядерного оружия. В этой связи Пушков напомнил слова Владимира Путина, который неоднократно подчеркивал, что России нет смысла наносить ядерный удар по Украине.

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