Посол РФ заявил, что США подталкивают ситуацию к столкновению ядерных держав

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Прямая вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт на стороне Киева на сегодняшний день очевидна, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике", – написал он в своей статье для издания National Interest.

По мнению российского дипломата, в настоящее время Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению ядерных держав и испытывает Россию на прочность.

"Такое ощущение, что Россию проверяют, как долго она будет терпеть и воздерживаться от ответа на откровенно враждебные действия и атаки", – указал посол.

По его мнению, официальные лица США продолжают нагнетать обстановку и запугивать международную общественность бутафорскими российскими ядерными угрозами. Антонов подчеркнул, что подобная риторика искажает заявления российского руководства.

"Мы никому не угрожаем. Но мы подтверждаем, что, как заявил Владимир Путин 21 сентября, Россия готова защищать свой суверенитет, территориальную целостность и народ всеми имеющимися системами вооружений. Что такого агрессивного в этом заявлении?" – отметил Антонов.

Он также добавил, что некоторые политики Соединенных Штатов заблуждаются, если думают, что готовность Москвы защищать свою территорию не распространяется на Крым или другие регионы, которые могут войти в состав РФ.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти США в попытке втянуть Россию в ядерную повестку с помощью манипулятивных приемов. Она добавила, что действия американских официальных лиц являются тотально разрушительными.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости. Он также предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.

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