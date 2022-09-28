НАТО использует Украину в качестве плацдарма для войны против РФ – Кириенко

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Североатлантический альянс использует Украину в качестве плацдарма для войны против России, заявил первый замруководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко на торжественном вечере по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.

"Мы прекрасно понимаем, что на территории Донбасса и Украины <...> против нас воюют все страны НАТО, используя граждан Украины и территорию Украины как плацдарм для этой войны", – приводит РИА Новости его слова.

Кириенко подчеркнул, что Россия справится как с уже введенными в отношении нее 1,2 тысячи санкций, так и с новыми.

Ранее депутаты Госдумы в обращении к Генассамблее ООН попросили осудить действия США и НАТО в отношении Украины. По словам парламентариев, действия Вашингтона и Брюсселя побуждают киевский режим к масштабному противостоянию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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