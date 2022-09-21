Депутаты Госдумы в обращении к ГА ООН попросят осудить действия США и НАТО

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Депутаты Госдумы попросят осудить действия США и НАТО в отношении Украины в своем обращении к Генассамблее ООН. Спикер Вячеслав Володин поручил главе комитета палаты по международным делам Леониду Слуцкому подготовить необходимый документ.

"Депутаты Госдумы обращаются к Генеральной Ассамблее ООН, здравомыслящим политикам и парламентариям стран мира с призывом внимательно разобраться и решительно осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному противостоянию", – говорится в обращении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты станут непосредственной стороной конфликта на Украине в случае поставок Киеву ракет большей дальности. Она подчеркнула, что Россия адекватно отреагирует на подобные действия.

Страны Запада, включая США, увеличили военную помощь Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

