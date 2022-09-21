ЕС может ввести новые санкции в случае признания РФ референдумов в Донбассе – СМИ

Фото: depositphotos/ginasanders

Европейский союз может ввести седьмой пакет антироссийских санкций в случае признания Москвой референдумов в Донбассе. Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на официальных лиц ЕС.

По данным портала, санкции могут ввести против участвовавших в организации и проведении голосования, а также местных властей. Кроме того, речь может идти о новых секторальных санкциях. Ограничения могут ввести в отношении торговли с этими регионами и их финансирования.

При этом некоторые дипломаты Евросоюза выразили мнение, что шансы на принятие нового ограничительного пакета невелики, так как их санкции может заблокировать Венгрия.

Ранее стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

