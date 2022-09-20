Германия и США не признают референдумы в Донбассе и на востоке Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Германия не признает итоги референдумов о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает РИА Новости.

"Россия должна вывести свои войска. У Украины есть право защищать целостность, суверенитет своей страны. В этом мы поддерживаем Украину. В этой связи совершенно ясно, что эта имитация референдумов не может быть признана", – сказал он.

В Белом доме также заявили, что власти Соединенных Штатов никогда не признают результаты готовящихся референдумов.

Ранее в понедельник стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.