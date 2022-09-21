Президент Казахстана отказался комментировать готовящиеся в Донбассе референдумы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался комментировать подготовку референдумов о вхождении в состав России Донбасса и освобожденных союзными войсками территорий.
"Ничего не думаю", – ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости на полях Генассамблеи ООН.
Токаев также заявил, что не собирается встречаться в Нью-Йорке с представителями российской делегации, поскольку уже завершил свое пребывание на Генассамблее и планирует в ближайшее время вернуться в Казахстан.
В понедельник стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.
Как заявила член Совфеда от Республики Крым Ольга Ковитиди, атаки Киева на ДНР и ЛНР в случае их вхождения в состав РФ будут расценены как агрессия против России с последующим суровым наказанием всех виновных.
Она добавила, что в текущих условиях руководство Украины и зарубежные сторонники не имеют права препятствовать демократическим процессам, свободному волеизъявлению народов этих республик, а потому должны обеспечить режим тишины.
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