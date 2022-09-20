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Политика

20 сентября, 23:10

Боррель призвал ввести новые санкции против РФ из-за референдумов в ДНР и ЛНР

политика

Фото: depositphotos/Kordin

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал расширить санкции против России из-за готовящихся референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика.

"Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России", – приводят в пресс-службе слова Борреля.

В частности, политик отметил, что к ответственности будут привлечены все, кто связан с проведением соответствующих референдумов и "другими нарушениями международных законов на Украине".

Ранее в понедельник стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области проведут в сентябре референдум о вхождении в РФ

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Сюжет: Санкции

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