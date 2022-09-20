Решение о создании миссии ЕС по военной помощи Киеву может быть принято в октябре

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Решение о создании миссии Евросоюза по военной помощи Киеву может быть принято на встрече министров иностранных дел ЕС в октябре, заявил глава европейской дипломатии Жозеф Боррель. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что предложение о создании такой миссии главы МИД Евросоюза обсудили на встрече в Нью-Йорке. Там же было решено продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине.
"Мы сможем представить предложение министрам иностранных дел на встречу в октябре. Это будет очень быстрая процедура. Но это должно быть согласовано с украинской стороной", – сказал Боррель.
Ранее Боррель заявил, что часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Украины, однако с таким образом мыслей, считает он, нужно бороться. По словам чиновника, Брюссель обязан поддержать Киев.
В начале сентября, выступая на межпарламентской конференции Европарламента, Боррель назвал Россию "фашистским государством". Позже выяснилось, что политик лишь цитировал другого человека, что не передал переводчик. Из-за произошедшего неоднозначное высказывание приписали главе дипломатии ЕС.
Для подтверждения информации о высказывании Россия запросила в офисе главы европейской дипломатии стенограмму его выступления, однако ее так и не предоставили.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в ЕС из-за поставок Украине
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