Боррель заявил, что в ЕС есть желающие прекратить поддержку Киева

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Украины. Об этом сообщает El Mundo.

"Искушение отказаться есть у части европейского общества, они хотят прекратить войну, потому что не удается выдержать последствия, цены. Мы должны бороться с этим образом мыслей", – пояснил он.

Боррель подчеркнул, что есть по одному такому случаю среди членов и кандидатов на вступление в Евросоюз. Он также выразил опасение, что Россия может применить на Украине химическое оружие.

"Сейчас не время давать слабину, мы должны поддерживать (Киев. – Прим. ред.) без трещин и выдержать интенсивность испытаний", – добавил Боррель.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг допустил снятие европейских санкций с России в будущем. Пока до этого далеко, считает он, однако Вена могла бы стать площадкой для соответствующего урегулирования.

Кроме того, Шалленберг коснулся упрощенного визового режима ЕС и РФ. Он призвал не перегибать палку в этом вопросе.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

