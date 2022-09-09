В СФ предложили ответить на визовые ограничения для россиян санкциями против русофобов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Визовые ограничения не изолируют Россию, однако Москва должна ответить на подобные действия санкциями в отношении русофобски настроенных западных политиков. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член конституционного комитета Совфеда РФ Александр Башкин.

"Я думаю, что дипломатия хоть и предполагает зеркальность, но мы относимся к категории разумных обществ. Мы не заинтересованы в изоляции", – сказал он, комментируя планы ЕС заморозить туристические визы для россиян.

По его словам, попытки Запада ограничить поток россиян обусловлены тем, что граждане РФ сегодня являются единственным источником объективной информации о происходящем в мире и о настоящей позиции относительно всего этого Москвы. Сенатор уверен, что Россия должна ввести персональные санкции против враждебных ей политиков, при этом ограничивать въезд в РФ для иностранцев не нужно, чтобы те могли приезжать и видеть реальное положение вещей.

Ранее в пятницу Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Решение вступит в силу с 12 сентября. После этого стоимость визы для россиян составит 80 евро, увеличатся сроки рассмотрения заявок, появится необходимость в дополнительных документах.

Также 9 сентября стало известно, что Евросоюз намерен ввести жесткие ограничения на туристические визы для россиян. Предполагается, что въезд будет предусмотрен только по семейным обстоятельствам и для журналистов. Анонсируя эти планы, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что въезд в ЕС для россиян – не право, а привилегия.

