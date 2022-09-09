Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

17:27

В СФ предложили ответить на визовые ограничения для россиян санкциями против русофобов

политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Визовые ограничения не изолируют Россию, однако Москва должна ответить на подобные действия санкциями в отношении русофобски настроенных западных политиков. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член конституционного комитета Совфеда РФ Александр Башкин.

"Я думаю, что дипломатия хоть и предполагает зеркальность, но мы относимся к категории разумных обществ. Мы не заинтересованы в изоляции", – сказал он, комментируя планы ЕС заморозить туристические визы для россиян.

По его словам, попытки Запада ограничить поток россиян обусловлены тем, что граждане РФ сегодня являются единственным источником объективной информации о происходящем в мире и о настоящей позиции относительно всего этого Москвы. Сенатор уверен, что Россия должна ввести персональные санкции против враждебных ей политиков, при этом ограничивать въезд в РФ для иностранцев не нужно, чтобы те могли приезжать и видеть реальное положение вещей.

Ранее в пятницу Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Решение вступит в силу с 12 сентября. После этого стоимость визы для россиян составит 80 евро, увеличатся сроки рассмотрения заявок, появится необходимость в дополнительных документах.

Также 9 сентября стало известно, что Евросоюз намерен ввести жесткие ограничения на туристические визы для россиян. Предполагается, что въезд будет предусмотрен только по семейным обстоятельствам и для журналистов. Анонсируя эти планы, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что въезд в ЕС для россиян – не право, а привилегия.

Упрощенный визовый режим Евросоюза с Россией перестанет действовать с 12 сентября

Читайте также

Сюжет: Санкции

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать