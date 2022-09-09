Приостановка визового соглашения ЕС с РФ начнет действовать с 12 сентября

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Решение Евросоюза о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с России начнет действовать с 12 сентября, следует из публикации в официальном журнале ЕС.

"Совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Соответственно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса. Решение вступает в силу с 12 сентября", – приводит текст заявления ТАСС.

Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Так, после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.

До этого еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что у стран ЕС будет право отказывать в визе россиянам, которые могут нести угрозу для их безопасности. Она выразила уверенность в быстром утверждении Советом ЕС данного предложения. По словам Йоханссон, ожидается, что новый визовый режим может начать действовать уже в понедельник, 12 сентября.

