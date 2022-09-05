Наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС – Боррель

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Наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Евросоюз, заявил глава дипломатии ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которого цитирует ТАСС.

По его словам, это лишь предварительное условие для въезда. Он напомнил, что главы МИД ЕС договорились на неформальной встрече в Праге 30–31 августа, что страны Евросоюза должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих.

Ранее Боррель заявил, что страны – члены ЕС достигли компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Он отметил, что это значительно уменьшит число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы. Боррель также добавил, что министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами.

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, приостановка Евросоюзом облегченного визового режима с Россией сделает ситуацию для европейцев более сложной. Он предположил, что из-за этого решения россияне будут дольше и сложнее получать визу.

