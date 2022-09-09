Песков прокомментировал идею о введении ограничений на турвизы для россиян в ЕС

Фото: kremlin.ru

Москва проанализирует конкретные шаги ЕС по инициативе Еврокомиссии о введении ограничений на выдачу туристических виз для граждан России и примет решение о мерах реагирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Проанализируем конкретные шаги и решим", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Евросоюз намерен ввести жесткие ограничения на туристические визы для россиян. По ее словам, въезд на территорию сообщество будет предусмотрен только по семейным обстоятельствам и для журналистов.

Йоханссон также заявила, что предложение полностью заморозить туристические визы для россиян принадлежит ей и в пятницу, 9 сентября, Совет ЕС одобрит ее предложение.