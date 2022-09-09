Упрощенный визовый режим между ЕС и РФ прекратит действие с 12 сентября – МИД Австрии

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Действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией может быть прекращено с понедельника, 12 сентября, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Об этом сообщает Wiener Zeitung.

"Это (решение о приостановке соглашения. – Прим. ред.) фактически может вступить в силу уже с понедельника", – сказал он.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС достигли компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Он также добавил, что министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что у стран ЕС будет право отказывать в визе россиянам, которые могут нести угрозу для их безопасности. Она выразила уверенность в быстром утверждении Советом ЕС данного предложения. По словам Йоханссон, ожидается, что новый визовый режим может начать действовать уже в понедельник, 12 сентября.