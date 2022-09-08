В МИД РФ заявили, что Россия не будет закрываться от жителей ЕС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не собирается закрываться от граждан Евросоюза в ответ на решение ЕС приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме.
Дипломат подчеркнула, что европейцы могут в любое время приехать на территорию РФ и лично убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности.
"Закрываться от жителей Евросоюза мы не собираемся. Россия – открытая, подлинно свободная страна, которая с уважением относится ко всем народам вне зависимости от интеллектуальных способностей их элит", – передает ТАСС ее слова.
По мнению Захаровой, действия ЕС не отвечают интересам самих европейцев. Она заявила, что решение о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме лишено здравого смысла. Дипломат назвала это дискриминацией.
Заявления о том, что россияне якобы представляют угрозу, являются абсурдом, добавила она. Захарова уверена, что за подобными высказываниями стоит "желание коллективно наказать наших сограждан за проявленный ими в последние месяцы патриотизм и поддержку спецоперации".
Она также отреагировала на решение Прибалтики ограничить пересечение сухопутной границы обладателям шенгенских виз из России.
"В результате ЕС продолжает запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так от всего остального мира", – высказалась дипломат.
Захарова подчеркнула, что это нарушает принципы свободы передвижения. Однако действия Евросоюза не смогут повлиять на ситуацию внутри России.
"Хотела бы подчеркнуть, что, как и другие нелегитимные односторонние ограничения ЕС, данные меры, вопреки расчетам их авторов, неспособны расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране, тем более изменить курс нашей страны", – резюмировала она.
В конце августа страны ЕС достигли договоренности о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель добавил, что министры иностранных дел ЕС поручили ЕК подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами.
Позже еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что все находящиеся на руках у российских граждан шенгенские визы могут быть пересмотрены. По ее словам, сейчас есть менее 1 миллиона многоразовых виз для граждан России.
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