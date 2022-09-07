В Ростуризме заявили о возможном запуске электронной въездной визы в РФ для 52 стран

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Электронную въездную визу в Россию планируется запустить для 52 государств, в настоящее время это обсуждается с МИД РФ, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
"Электронная виза изначально, до пандемии, когда она вот-вот должна была быть запущена, в перечне было 52 страны, в том числе все европейские страны. Раз уж мы сейчас говорим о том, что нужно... не отвечать зеркально на недружественные шаги в туристической сфере, то, я думаю, что у нас появляется надежда на то, чтобы электронная виза в какой-то момент, в обозримом будущем была запущена ровно для того перечня стран из 52, которые планировались до пандемии", – приводит ТАСС ее слова.
Глава ведомства сообщила о намерении на следующей неделе обсудить данный вопрос с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
По словам Догузовой, не следует зеркально отвечать на недружественные шаги других государств по отношению к россиянам, отметив, что некоторые страны зарабатывают на российских туристах миллионы. "Почему бы нам также не поступать? Тем более, что в текущих обстоятельствах, в условиях санкционного давления нам стратегически важно доносить свою позицию и давать возможность людям, в том числе иностранцам из недружественных стран, знакомиться с Россией", – подчеркнула она.
Кроме того, необходимо развивать инфраструктуру для комфортного и безопасного пребывания туристов в РФ.
Ранее Владимир Путин выразил мнение, что расширение практики безвизового въезда туристических групп на территорию России пойдет только на пользу. При этом сообщалось, что президент поддержал идею расширения практики безвизовых поездок для граждан конкретных стран, в том числе приезжающих в рамках групповых туров.
Отмечалось, что глава РФ также поручил МИД проработать вопрос установления безвизового режима для иностранных туристов. Однако он призвал не основываться в данной ситуации на принципе взаимности.
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