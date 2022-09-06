Путин заявил о пользе расширения практики безвизового въезда в Россию

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Владимир Путин считает, что расширение практики безвизового въезда туристических групп на территорию России пойдет только на пользу. Об этом глава государства сказал на заседании президиума Госсовета.

Он поддержал идею расширения практики безвизовых поездок для граждан конкретных стран, в том числе приезжающих в рамках групповых туров.

"Мы и так это делаем. Для Петербурга, по-моему, это есть. Без виз приходит круизник, люди выходят на берег и какое-то время проводят без виз. Можно расширять эту практику. Это только на пользу пойдет", – сказал он.

Российский лидер намерен поручить МИД проработать вопрос установления безвизового режима для иностранных туристов. Однако он призвал не основываться в данной ситуации на принципе взаимности.

"Я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИД – принцип взаимности. Здесь речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать тогда, когда нам это идет на пользу", – добавил он.

Ранее Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Президент отметил, что недавний выход России из Всемирной туристической организации был обоснованным шагом.

Однако, по мнению российского лидера, туризм должен оставаться вне политики, поскольку он играет большую роль в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами.

Глава государства выразил уверенность в том, что России есть с кем работать. Ключевым направлением сейчас является укрепление позиций России в сфере туризма на международной арене. Путин также добавил, что туризм должен быть доступен для каждого россиянина, независимо от уровня дохода.