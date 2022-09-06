Ростуризм попросил Путина вернуться к вопросу введения электронных виз

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Ростуризм попросил Владимира Путина дать поручение по запуску электронной визы. С предложением выступила глава ведомства Зарина Догузова на заседании президиума Госсовета.

"Владимир Владимирович, просим вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного всеми механизма", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее Путина попросили дать всем регионам право введения туристического сбора. К главе государства обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании президиума Госсовета.

Он напомнил, что в этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, запущенный в 2018 году в ряде регионов. По его словам, такая система уже доказала свою эффективность. Он привел в пример курортный городок Белокуриха в Алтайском крае, который собрал 30% доходов муниципалитета.