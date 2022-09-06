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Ростуризм предложил создать отдельную программу развития морских курортов. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова на заседании президиума Госсовета "О развитии туризма в РФ".
Она отметила, что спрос на эти курорты приравнивается к около 30 миллионам человек. Вместе с тем Догузова призвала не забывать про действующие морские курорты, где нагрузка уже критическая.
"Здесь в первую очередь нужно обновление действующих старых отелей и решить вопрос с коммунальной инфраструктурой, в том числе с водоотведением", – приводит слова Догузовой ТАСС.
По ее словам, все проблемы невозможно решить в один миг. Она призвала сконцентрировать усилия.
Ранее Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Он добавил, что туризм должен быть доступен для каждого россиянина, независимо от уровня дохода.
Президент отметил, что недавний выход России из Всемирной туристической организации был обоснованным шагом.
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