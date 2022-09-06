В России появится аналог Booking для экотуризма

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В начале зимы Минприроды РФ планирует запустить аналог сервиса по бронированию жилья Booking.com для туризма на особо охраняемых природных территориях, заявил глава ведомства Александр Козлов.
"Сайт объединит все туристические возможности федеральных особо охраняемых природных территорий: природные и историко-культурные достопримечательности, однодневные и многодневные маршруты, туры, гостиницы, гостевые дома, кепминги и так далее", – сообщил он ТАСС.
Как отметил министр, сервис сможет предлагать найти природную территорию для поездки по таким критериям, как регион, маршрут, степень его сложности и способ его прохождения, а также другие фильтры для выбора направления.
"Спланировать детали поездки, учтя все необходимое – точки питания, парковки, места для проживания", – добавил Козлов.
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил работу в России в марте текущего года. В организации указали, что вынуждены прекратить предоставление туристических услуг из-за возрастающей сложности ведения бизнеса в РФ.
До этого в России приостановил работу сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. Также компания приостановила деятельность в Белоруссии.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Всплеск бронирований начался на сайтах российских агрегатов после приостановки Booking.com
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