Booking.com попросил Верховный суд РФ пересмотреть дело о штрафе ФАС в 1,3 млрд рублей

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Агрегатор отелей Booking.com попросил Верховный суд России пересмотреть судебные акты нижестоящих судов, подтвердивших законность наложения на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС) оборотного штрафа в размере более 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен. Об этом сообщает РИА Новости.
Кассационная жалоба агрегатора поступила в суд 19 июля, решений по ней пока не принято.
ФАС ранее объясняла, что для гостиниц условие в договорах о паритете цен означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж – агрегаторах, поисковиках, турагентствах, на собственных сайтах – ниже, чем на портале Booking.com.
В апреле компания Booking заплатила штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за навязывание российским отелям и гостиницам невыгодных условий.
В августе 2021 года ФАС признала компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства и заявила, что она злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Сервис навязывал отелям условия, из-за которых они должны были предоставлять и соблюдать паритет цен, наличие номеров и условий во всех каналах продаж.
В ноябре прошлого года Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Booking.com, которая просила либо полностью отменить, либо изменить постановление ФАС, снизив размер штрафа. По мнению заявителя, правомерный размер штрафа мог бы составлять 150 миллионов рублей. Апелляционный суд в январе и суд округа в мае поддержали решение первой инстанции.
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