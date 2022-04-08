Booking выплатила штраф 1,3 млрд рублей за навязывание гостиницам РФ невыгодных условий

Фото: depositphotos/LUNNO

Компания Booking заплатила штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за навязывание российским отелям и гостиницам невыгодных условий. Об этом сообщает сайт Федеральной антимонопольной службы.

В августе 2021 года ФАС признала компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства и заявила, что она злоупотребляет доминирующим положением на рынке.

Отмечается, что сервис Booking навязывал отелям условия, из-за которых они должны были предоставлять и соблюдать паритет цен, наличие номеров и условий во всех каналах продаж.

"Компания навязывала российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять ей и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил работу в России. В организации указали, что вынуждены прекратить предоставление туристических услуг из-за возрастающей сложности ведения бизнеса в РФ.

