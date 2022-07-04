VK планирует заменить ушедшие из РФ Booking и Airbnb – СМИ

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Холдинг VK планирует выйти на рынок онлайн-бронирования жилья после ухода Booking.com и Airbnb.ru из России, сообщает Forbes.

По данным издания, VK ведет переговоры о покупке краснодарского tvil.ru и "Суточно.ру".

По словам основателя Tvil Алексея Черепахина, VK "проявлял интерес к компании". Близкий к сервису источник сообщил изданию, что Tvil заинтересован в партнерстве с VK.

Источник близкий к "Суточно.ру" рассказал Forbes, что приобрести сервис хотят несколько компаний.



Tvil является одним из первых в стране сервисов онлайн-бронирования жилья. По большей части сервис ориентирован на аренду жилья в Крыму и Краснодаре. Общая выручка компании в прошлом году составила 450 миллионов рублей, а оборот – 2,7 миллиарда рублей.

Сервис "Суточно.ру" был основан в Ульяновске в 2011 году. В прошлом году выручка компании составила 175 миллионов рублей.

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил работу в России в марте текущего года. В организации указали, что вынуждены прекратить предоставление туристических услуг из-за возрастающей сложности ведения бизнеса в РФ.

До этого в России приостановил работу сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. Также компания приостановила свою деятельность в Белоруссии.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.