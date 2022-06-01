Эксперты назвали минимальный бюджет на летний отдых в 2022 году

Если в кармане нет большой суммы, единственный вариант летнего отпуска – дача? Вовсе нет: даже сейчас можно подобрать достойные варианты путешествий как в России, так и за рубежом при наличии скромного бюджета. Вместе с экспертами отрасли рассматриваем туры практически на любой кошелек.

20–50 тысяч рублей (на человека)

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Самые бюджетные варианты – поездки на Черноморское побережье Краснодарского края и в Крым, рассказали в Ростуризме. Недельный отдых на двоих с трехразовым питанием и проживанием в отеле начинается от 30 тысяч рублей. Туры в Сочи на неделю с перелетом начинаются от 29 тысяч рублей (на двоих, без питания).

Цены на недельный отдых в санаториях Татарстана или Калининградской области начинаются от 44 тысяч рублей на двоих с перелетом и питанием, по Золотому кольцу можно прокатиться за 21 тысячу рублей с человека (с завтраками). Кстати, помимо скидок, многие отели в Крыму и Севастополе, а также в Краснодарском крае предоставляют гостям в качестве комплимента бесплатные услуги, такие как трансфер до отеля, дополнительное спальное место для ребенка в номере и бесплатный инвентарь для активного отдыха на природе.

Также при таком бюджете можно приобрести недельные туры в Абхазию, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.



Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Можно вполне уложиться в бюджет 50 тысяч рублей на человека. За эту цену есть интересные и достойные предложения. Однако цены динамические и наблюдается большой дефицит на пятизвездочные отели, поэтому они стоят дороже. Но в отелях две-три звезды тоже можно найти достойное место для отдыха.

По его словам, есть также экскурсионные туры на Северный Кавказ. Цены стартуют от 25 тысяч рублей на человека. Кроме того, за в среднем 40–50 тысяч летом (перелет плюс проживание в гостевом доме с завтраком) можно увидеть Байкал.

Бюджета до 50 тысяч рублей также может хватить даже на экономные поездки в Турцию и Египет, отметил вице-президент "Альянса туристических агентств" Алексан Мкртчян. "В конце мая можно было поехать за 40 тысяч рублей на неделю в Турцию с перелетом на двоих и все включено. В августе такая поездка будет стоить около 100 тысяч. Конечно, лучше покупать туры заранее", – подчеркнул он.

При этом эксперт посоветовал повременить с приобретением билетов в Крым на август: по его мнению, ближе к этому сроку стоимость отелей может снизиться примерно на 40%. "Допустим, в мае цена за номер в гостинице была 12 тысяч в сутки. Сейчас на июнь она составляет 6 тысяч, а на август – 20 тысяч в сутки. Таким образом, отельеры предполагают, что к августу возобновятся перелеты в Крым", – объяснил Мкртчян, добавив, что, если аэропорт не откроют, стоимость будет ощутимо ниже.

70–80 тысяч рублей (на человека)

В Турции в отелях четыре звезды средний счет составляет 110–140 тысяч рублей на двоих в неделю при системе все включено. При этом пять звезд и люксовые гостиницы могут стоить 250 и даже 450 тысяч рублей за недельный тур. По словам экспертов, если планируется путешествие в Турцию, то выгоднее не самостоятельно организовывать поездку, а именно покупать турпакеты.

"Большой объем предложений по ОАЭ. Но по среднему чеку это направление более дорогое, чем Турция и Египет. В Эмиратах тоже можно найти интересные предложения в отелях четыре звезды", – рассказал Горин. Сейчас поездка в Дубай или Шаржу стоит порядка 180 тысяч рублей на двоих за неделю.

Кроме того, за 70–80 тысяч рублей на человека можно найти интересные предложения и по Сербии.

100–120 тысяч рублей (на человека)

Для тех, кто в этом году планирует отдых подороже, первое направление – Мальдивы. На острова выполняются рейсы "Аэрофлота". Средняя цена недельного тура, включая перелет, – от 250 тысяч рублей и выше на двоих человек (за 220 тысяч можно улететь на неделю в бюджетный отель три звезды с завтраками).

"Есть также стыковочные рейсы через Дубай, Катар или Бахрейн, и туроператоры подбирают интересные предложения. На Мальдивах тоже есть отели все включено, в том числе доступные гостиницы четыре звезды. Но за счет длинного перелета средний чек на двоих выше, чем в другие страны", – объяснил вице-президент РСТ.

Кроме того, туристам доступны и европейские страны, но в связи с отменой прямых перелетов билеты на самолет достаточно дорогие.



Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Европейские страны открыты – Болгария, Греция, Испания, Италия и Франция. Визы туда можно получить. Но в Европу нет дешевых авиабилетов. Например, перелет в Болгарию с пересадкой в Стамбуле стоит от 50 до 150 тысяч рублей – это только билет в пересчете на одного человека туда и обратно.

Сэкономить можно, если приобретать неудобные или долгие стыковочные перелеты: билеты с такими пересадками будут стоить 40–50 тысяч. Удобные стыковки – от 70 до 100 тысяч рублей за билет туда и обратно.

По словам Горина, стоимость проживания в европейских странах практически не изменилась – повышение в пределах 10%. Средняя цена за сутки в Испании, Греции, Болгарии, Франции, Италии составляет 100–400 евро в зависимости от категории гостиницы и расположения.