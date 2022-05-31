В Ростуризме разработали 133 маршрута для автомобильных путешествий по РФ

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В Ростуризме разработали 133 маршрута для автомобильных путешествий по России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Портал Ростуризма Russia.Travel предлагает на выбор 133 готовых туристических автомаршрута по всей России – Золотому кольцу, Карелии, Кольскому полуострову, Крыму, Северному Кавказу, Сибири, Уралу и т. д.", – отмечается в сообщении.

В Ростуризме уточнили, что запланировать автотур можно на лето, а также на ближайшие выходные, чтобы за несколько дней посетить находящиеся поблизости города и достопримечательности.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, задачей Ростуризма является не только разработка удобных и интересных автомаршрутов, но и их обустройство. С этой целью осуществляются гранты.

Кроме того, как уточнила Догузова, в стране существует ряд популярных брендовых направлений для поездок на машине. Среди них – Золотое кольцо, дорога между Москвой и Петербургом или маршрут в сторону Черного моря.

"Есть дороги, которые входят в мировые рейтинги: например Чуйский тракт, признанный одной из самых красивых автодорог в мире. В этом году она отмечает 100-летие с момента присвоения статуса трассы государственного значения, эта живописная дорога уже сама по себе – достопримечательность Алтая", – рассказала глава Ростуризма.

Ранее россияне перечислили привлекательные направления для путешествий по РФ. В этот список вошли Алтай, Сочи и Санкт-Петербург. Сочи поддержали 30% опрошенных, оценив красоту природы, число достопримечательностей, а также сам факт популярности города.

