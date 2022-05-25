Большинство россиян не планируют проводить отпуск за границей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России только 9% граждан планируют этим летом отдохнуть за границей, а многие вообще не собираются брать отпуск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом "Работа.ру".
"В целом, взять отпуск летом планируют лишь 39% участников опроса. Еще 23% пока не определились с планами, а 38% вообще откажутся от летнего отдыха", – отмечают эксперты.
Большинство участников опроса рассказали, что проведут выходные в путешествиях по России. Также респонденты сообщили о планах поехать на дачу, остаться дома или путешествовать по своему региону.
В опросе принимали участие три тысячи человек со всей РФ.
Ранее в Госдуме выступили за увеличение отпуска гражданам, выбирающим отдых в России. С такой инициативой выступил депутат ГД Султан Хамзаев. По его словам, это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Как предложил депутат, неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах.
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