В РСТ рассказали, что ожидает туристический рынок России в предстоящем сезоне

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Показатели внутреннего туризма в России могут приблизиться к допандемийному уровню, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с "Радио 1".

"По-прежнему действует принцип: чем раньше планируешь путешествие, тем меньше платишь", – отметил Барзыкин.

Среди причин невысокой глубины бронирования в туриндустрии Барзыкин назвал изменение ситуации на внутреннем и внешнем рынках. Прежде всего это связано с ограничением полетов в южные регионы РФ.

Однако жители России имеют возможность выбора путешествий с планированием до конца июля – начала августа. При этом следует выбирать транспорт, который точно может доставить туристов до места отдыха, добавил Барзыкин.

Вице-президент РСТ напомнил о запуске РЖД 23 туристических маршрутов по всей России с 1 мая, а также отметил спрос на речные круизы по Волге, Енисею и Байкалу. Он уточнил, что в новом сезоне цены на них остались прежними.

Кроме того, не следует забывать о Подмосковье, где туристический сезон действует весь год.

Ранее в Госдуме выступили за увеличение отпуска выбирающим отдых в России. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России.

По его словам, это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Как предложил депутат, неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах.

