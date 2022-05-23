В РСТ рассказали, что ожидает туристический рынок России в предстоящем сезоне

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Показатели внутреннего туризма в России могут приблизиться к допандемийному уровню, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с "Радио 1".
"По-прежнему действует принцип: чем раньше планируешь путешествие, тем меньше платишь", – отметил Барзыкин.
Среди причин невысокой глубины бронирования в туриндустрии Барзыкин назвал изменение ситуации на внутреннем и внешнем рынках. Прежде всего это связано с ограничением полетов в южные регионы РФ.
Однако жители России имеют возможность выбора путешествий с планированием до конца июля – начала августа. При этом следует выбирать транспорт, который точно может доставить туристов до места отдыха, добавил Барзыкин.
Вице-президент РСТ напомнил о запуске РЖД 23 туристических маршрутов по всей России с 1 мая, а также отметил спрос на речные круизы по Волге, Енисею и Байкалу. Он уточнил, что в новом сезоне цены на них остались прежними.
Кроме того, не следует забывать о Подмосковье, где туристический сезон действует весь год.
Ранее в Госдуме выступили за увеличение отпуска выбирающим отдых в России. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России.
По его словам, это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Как предложил депутат, неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах.
Ростуризм назвал цены на летний отдых в России
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